Wegen Landtagssitzung: Bannmeile für Demonstrationen in Innsbruck

Eine Demo wie hier in der Wilhelm-Greil-Straße und am Landhausplatz ist heute und morgen wegen der Landtagssitzung verboten.

Innsbruck – Anmeldungen sind bei der Innsbrucker Polizei noch keine eingelangt. Dennoch rechnet Florian Greil, Leiter der Sicherheits- und verwaltungspolizeilichen Abteilung (SVA), auch heute und morgen wieder mit Demonstrationen. Zumindest wird in den sozialen Medien dazu aufgerufen. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Kundgebungen ist diesmal mit Problemen zu rechnen. Denn – „ab heute tagt der Landtag“, erläutert Greil. Was bedeutet, dass rund um den Tagungsort, im aktuellen Fall das Landhaus, eine Bannmeile gilt. Das heißt, dass „im Umkreis von 300 Metern keine Demonstrationen durchgeführt werden dürfen“, so der Polizeijurist. Damit fällt der Landhausplatz, der auf Facebook und Co. bereits als Treffpunkt genannt wurde, aus. Auch die gesamte Maria-Theresien-Straße ist von der Triumphpforte bis zum Stockereck Tabu-Zone. Dasselbe gilt für weitere Innenstadt-Bereiche wie etwa Meraner und Brixner Straße sowie den Bozner Platz.