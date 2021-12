Vertrauen in das politische System am Boden: „Wir sind wirklich tief im Keller“

Wien – Wie ist es um die Demokratie in Österreich bestellt? Seit 2018 wird der „Österreichische Demokratie-Monitor“ erstellt. Und das Ergebnis der aktuellen SORA-Studie ist alarmierend. 58 Prozent der Befragten geben an, dass das politische System wenig oder gar nicht funktioniert. Gesunken ist das Vertrauen in allen Bevölkerungsgruppen, der Vertrauensverlust fällt im oberen und mittleren Einkommensdrittel der Gesellschaft jedoch stärker aus. Im unteren Einkommensdrittel der Gesellschaft sei das Vertrauen in das politische System seit Erhebungsbeginn 2018 geringer und weniger von aktuellen Ereignissen abhängig, so Studienautorin Martina Zandonella. Aktuell denke nur knapp ein Drittel (31 Prozent) der Menschen im unteren Drittel, dass das politische System gut funktioniere.