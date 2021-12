Moderator Roman Rafreider nach Auftritt bei "ZiB-Flash" suspendiert

Wien – Der ORF hat Moderator Roman Rafreider vom Bildschirm verbannt. Grund war sein Auftritt im "ZiB Flash" am Dienstagabend, bei dem er hörbar alkoholisiert durch die Sendung führte. "Roman Rafreider wurde umgehend suspendiert", hieß es am Mittwoch in einem ORF-Statement: "Der Fall und dienstrechtliche Konsequenzen werden heute von der Personalabteilung geprüft."