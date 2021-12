Fahrerflüchtiger Skifahrer in Vorarlberg nahm Unfallgegner Ski weg

Bregenz – Ein 73 Jahre alter Skifahrer ist am Dienstagvormittag in Damüls (Bezirk Bregenz) von einem unbekannten Skifahrer angefahren und verletzt worden. Beide stürzten laut Polizei bei der Kollision, der Pensionist verlor einen Ski. Der Unfallgegner beschimpfte den Verletzten, fuhr mit dessen Ski davon und steckte diesen einen halben Kilometer weiter unten bei der unbesetzten Talstation Oberdamüls in den Schnee.