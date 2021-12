Lawinen, Rodeln und Christbaum: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

Innsbruck – Winterlich wird es heute bei „Tirol Live“ – ab 18 Uhr auf TT.com. Für die Rennrodler geht es bergab – und das ist auch gut so: Seit heute wird in Igls trainiert, am Wochenende werden dort internationale Spitzensportler die Kufen beim Rennrodel-Weltcup zum Glühen bringen. Im Interview ist dazu Markus Prock, Präsident des Österr. Rodelverbandes.

Der Christbaum ist wohl der meistbesungene Baum der Welt. Aber warum ist ausgerechnet die Nordmanntanne so beliebt, wie hält sie lange frisch und was tut sich am Nadelbaummarkt in puncto Nachhaltigkeit? Das wird Johannes Astner, Obmann der Tiroler Christbaumproduzenten, verraten.