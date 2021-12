Mayer gibt Elite-Premiere: „War noch nie so gut in Form“

Der 20-jährige Kirchdorfer Andreas Mayer feiert morgen in den Adamello-Bergen sein Debüt in der Eliteklasse der Skibergsteiger. © ÖSV

Von Roman Stelzl

Kirchdorf – Wer sich auf die Suche nach Skibergsteiger Andreas Mayer begeben will, der sollte es im Sommer am besten mal in den Kitzbüheler Alpen versuchen. Denn egal ob gerade Skiroller an den Füßen hängen oder ein Mountainbike unter dem Hintern dahinrollt, den 20-jährigen Kirchdorfer zieht es zu jeder Jahreszeit ins Freie. „Wenn ich Sport mache, dann meistens in den Bergen“, sagt Mayer.

Am Mittwoch beginnt genau dorthin seine nächste Reise. Eine ganz neue Reise obendrein, steht doch in den italienischen Adamello-Bergen in Ponte di Legno ab morgen der erste Skibergsteiger-Weltcup der Saison an. Für den gelernten Steinmetz geht es dabei nicht nur am Passo Paradiso auf 3000 Metern Seehöhe hoch hinaus. Mayer bestreitet erstmals die Saison in der Eliteklasse. Zwar als U23-Athlet, doch die Wertungen fließen ebenso ineinander wie die Strecken die gleichen sind.

Top fünf in der U23, Top 20 bei der Elite

„Die Distanzen werden nur ein bisschen länger sein, aber die Konkurrenz ist jetzt sicher um einiges stärker“, sagt Tirols einziges Mitglied im A-Kader der Herren. Doch dessen ungeachtet ist der Ehrgeiz auf jeden Fall groß vor den ersten drei Bewerben diese Woche (Sprint, Vertical, Individual): „Ich will in der U23-Klasse in die Top fünf – bei der Elite in die Top 20, wenn alles passt.“

Die Zuversicht nährt ein starker Sommer und ein noch stärkerer Herbst mit zahlreichen Trainingseinheiten am Stubaier und Hintertuxer Gletscher. „Bei den Testevents bin ich in der allgemeinen Klasse Fünfter geworden“, sagt Mayer und ergänzt freudig: „Ich war noch nie so gut in Form wie jetzt. Es geht momentan richtig gut, deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich für den Weltcup.“ Dort soll es weniger im Sprint als vielmehr im Vertical (nur Aufstieg) und Individual (Aufstieg und Abfahrt) klappen: „Mir taugt die Abfahrt und wenn es alpin und schwierig wird.“

Olympia 2026 bereits im Visier

Neben den Weltcups sowie der EM im Februar reicht der Blick aber schon seit der IOC-Entscheidung im Sommer bis ins Jahr 2026. Bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina (ITA) ist Skibergsteigen erstmals olympisch, in drei Disziplinen (Sprint, Einzel, Mixed) werden fünf Medaillensätze vergeben. „Olympia ist sicher ein großes Ziel, auf das ich hinarbeiten will. Aber jetzt muss ich erst einmal in der Elite Fuß fassen“, sagt Mayer.