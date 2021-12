Im Home-Office auf den Rücken achten: Kleine Änderungen, die sich lohnen

Der typische Kreuzschmerz tritt in den unteren Lendenwirbeln auf.

Vom Küchentisch zum Sofatisch zum Kinderschreibtisch. Während im Büro heute alles optimal auf den menschlichen Körper angepasst ist, wird im Home-Office nach fast zwei Jahren Pandemie noch oft improvisiert. Zudem macht sich ein gewisser Bewegungsmangel bemerkbar. Während der Lockdowns bleiben Fitnessstudios und Turnsäle geschlossen, die Freude am Ersatzprogramm per Video ist oft enden wollend. Und der Rücken trägt die Folgen. Zuletzt machte etwa der Berufsverband der Österreichischen Fachärzte für Orthopädie auf mehr und stärkere Rückenschmerzen aufmerksam. Bereits vor der Pandemie gab es in Österreich rund zwei Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen, zwei Drittel davon mit Rückenschmerzen. Tendenz steigend.