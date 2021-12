Pendler aus Österreich legte sich in Kiefersfelden mit Grenzpolizei an

Kufstein, Kiefersfelden – Völlig ausgezuckt ist am Dienstag ein österreichischer Pendler an der Grenze zwischen Tirol und Bayern in Kiefersfelden. Wie die deutsche Grenzpolizei am Mittwoch mitteilte, sei der Mann absichtlich gegen so genannte Pylonen (Plastikkegel, die verwendet werden, um den Verkehr zu lenken) gefahren. Der 48-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er sich durch die Kontrollen an der Grenze provoziert gefühlt und deshalb versucht habe, die Pylonen mit dem Auto zu verschieben, damit der Verkehr im Bereich der Grenzkontrolle wieder schneller fließt.