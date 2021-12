Diskussion um Angebot zu elektronischer Schultafel

Längenfeld – Der Kauf einer elektronischen Schultafel für die MS Längenfeld sorgte zuletzt im Gemeinderat für eine Diskussion: GV Manuela Jordan hinterfragte den Ankauf beim Unternehmen von Vizebürgermeister Johannes Auer. Vor allem deshalb, weil Anfang September nur ein anderes Angebot vorgelegen war und Auers Firma ein günstigeres Offert nachlegte. Der Kauf wurde in der Oktober-Sitzung des Gemeinderates beschlossen. Auer fühlt sich seinerseits verfolgt: „Ich habe auf meine Händlermarge zugunsten der Gemeinde verzichtet“, so Auer. Außerdem habe es sich nicht um eine Ausschreibung gehandelt. Es ging darum, die gleiche Technik in allen Längenfelder Schulen anzubieten. (pascal)