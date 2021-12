Weihnachtsgabe der Sparkasse Kitzbühel: Gewinne fließen teilweise zurück

Kitzbühel – Es ist schon eine gute Tradition geworden in Kitzbühel, dass die Sparkasse vor Weihnachten in den Spendentopf greift. Seit 1973 wird jährlich die so genannte Weihnachtsgabe in der Höhe von 10.000 Euro an Sozial- und Kulturvereine der Region übergeben. „Für uns ist das eines der Highlights. Nachdem wir keine Eigentümer haben und deshalb zu keiner Dividende irgendwohin verpflichtet sind, können wir eine so genannte Ersatzdividende in der Region zu verteilen“, sagt Vorstandsvorsitzender Franz Stöckl bei der Übergabe der Schecks.