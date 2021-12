Barbetrieb und Après-Ski laut Bund verboten: Hoffen auf Klarstellung

Am Wochenende startete auch in Ischgl die Gastronomie.

Ischgl – Darf man nach dem Skifahren an der Bar sitzen und den Abend ausklingen lassen? Am Wochenende sind in Ischgl auch Après-Ski-Lokale in den Winter gestartet. Die neuen Corona-Maßnahmen dürften zum Start aber auch in der Tourismushochburg für Unklarheiten gesorgt haben – unter anderem im Kitzloch. Die Polizei informierte den Betreiber, dass der Barbetrieb nicht möglich sei. Der reagierte prompt. TVB-Obmann Alexander von der Thannen verwies auf mehrere unterschiedliche Anschauungen und hoffte auf eine Klarstellung des Landes. Dort verwies man auf die „Vorgaben von Seiten des Bundes, die die entsprechenden Punkte klar regeln“. Demnach ist der Barbetrieb verboten. Das nahm gestern auch von der Thannen zur Kenntnis. „Es geht dabei um den Arbeitnehmerschutz“, erklärte er. Man habe die Mitgliedsbetriebe dazu informiert, sagte TVB-Geschäftsführer Dietmar Walser. Man sei sich des Verbots bewusst.