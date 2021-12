Neue Studie: Long Covid trifft mehrheitlich Frauen

Ein interdisziplinäres Team von Ärzten aus Tirol und Südtirol hat anhand einer Online-Befragung von nicht hospitalisierten Covid-19-Patienten die lang anhaltenden Symptome ermittelt und analysiert. Das Fachjournal Clinical Infectious Diseases berichtet über die ersten Ergebnisse der Studie „Gesundheit nach Covid-19“, an der sich bisher 2065 Tiroler und 1075 Südtiroler beteiligt haben. „Nahezu die Hälfte der Teilnehmer (Tirol: 47,6 %, Südtirol: 49,3 %) gab an, dass die Symptome über 28 Tage hinaus fortbestanden“, so Studienleiterin und Pneumologin Judith Löffler-Ragg,