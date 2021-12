Spurensuche im Blut: Mann will 30 Jahre nach Mord Unschuld beweisen

Drei Jahrzehnte nach einem der spektakulärsten Mordfälle Frankreichs hat der längst begnadigte Täter einen erneuten Anlauf unternommen, damit ein Gericht seine Unschuld feststellt. An diesem Donnerstag will das Revisionsgericht in Paris entscheiden, ob der Fall von Omar Raddad (59), der seit Jahren Schlagzeilen macht, erneut untersucht oder aufgerollt wird.