Betrunkener Kärntner ohne Führerschein rammte Polizeiauto

St. Veit an der Glan – Ein 28-jähriger Klagenfurter hat am Mittwochabend bei St. Veit an der Glan betrunken einen Autounfall gebaut und im Anschluss ein Polizeiauto gerammt. Der Führerschein konnte dem Mann nicht abgenommen werden, weil er keinen besitzt, ein Test ergab eine starke Alkoholisierung. Der 28-Jährige wird angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.