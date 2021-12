Auböck zog als Vorlauf-Erster über 400 m Kraul in das WM-Finale ein

Abu Dhabi - Der dreifache Olympia-Finalist Felix Auböck ist am Donnerstag zum Auftakt der Schwimm-Kurzbahn-WM in Abu Dhabi über 400 m Kraul als Vorlauf-Erster ins Finale eingezogen. Der bis Sonntag 24-Jährige blieb in 3:37,91 Min. um 0,51 Sek. über seinem vor rund 14 Monaten fixierten österreichischen Rekord, den zweitplatzierten US-Amerikaner Kieran Smith ließ er im 63-köpfigen Feld um 0,70 Sek. hinter sich. Um die Medaillen geht es für den Langbahn-Vize-Europameister um 15.00 Uhr MEZ.