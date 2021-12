71-Jähriger attackierte siebenjährigen Krampus in Oberösterreich

Mattighofen – Ein 71-Jähriger hat einen als Krampus verkleideten Siebenjährigen am vergangenen Dienstagnachmittag in Mattighofen im Bezirk Braunau in Oberösterreich attackiert. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung.