Drei Tote in Haus in Oberbayern gefunden: Ermittlungen noch „ganz am Anfang"

München – In einem Haus in Oberbayern sind drei Tote gefunden worden. Es handelt sich um einen 82-jährigen Mann, seine 86-jährige Frau und deren gemeinsamen Sohn im Alter von 50 Jahren, wie die Polizei am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Gefunden wurden die Leichen in Trostberg bereits am Dienstag. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.