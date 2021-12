ÖEL und Eishockey-Landesliga wieder aktiv, aber nur outdoor

© Jonas Brockmann/ Eibner-Pressefo via www.imago-images.de

In Outdoor-Sportstätten darf dem Puck nachgejagt werden.

Innsbruck – Während des Lockdowns herrschte in der Österreichischen Eishockey-Liga ein ziemliches Tohuwabohu. Zunächst war der ÖEL die Spitzensportbescheinigung und damit die Erlaubnis erteilt worden, in Zeiten von Ausgehverboten Bewerbsspiele zu absolvieren. Nach Intervention einer BH und unterschiedlicher Rechtsauffassung des Sportministeriums und des Österreichischen Eishockey-Verbandes hat Letzterer entschieden, die Spitzensportbescheinigung bis zur Klärung des Sachverhalts ruhend zu stellen. Wie der Verband gestern auf Nachfrage bekannt gab, unterliege man weiter den Richtlinien des Breitensports.

Der Lockdown wurde inzwischen zwar beendet, laut Verordnung darf der Breitensport aktuell aber ausschließlich in Outdoor-Sportstätten über die Bühne gehen, sofern sich mehr als 25 Personen in der Halle befinden – was sich bei einem Eishockey-Spiel nicht vermeiden lässt.