Thiem hofft auf Rückkehr 2022: „Habe noch die Handbremse im Kopf“

Auch wenn es noch nicht für ein volles Training reicht, will Dominic Thiem am 2. Jänner beim ATP Cup gegen Russland sein Comeback geben – oder spätestens bei den Australian Open.

Dubai – In einem Hotel in Dubai sitzt Dominic Thiem am frühen Nachmittag vor dem Computer. Vor ihm die österreichische Journalistenschar, die wissen will, wie es um den Tennis-Star steht – und im Nacken die Ungewissheit, wie es weitergeht. Denn noch ist die Rückkehr für 2022 nicht so einfach wie erhofft.