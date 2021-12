Streit mit Messer ausgetragen, zwei Verletzte in Innsbruck

Innsbruck – Ein Mann und eine Frau verletzt, ein Verdächtiger vorläufig festgenommen: So endete am Donnerstag eine Auseinandersetzung in einer Innsbrucker Wohnung.

Es war kurz vor Mittag, als bei der Innsbrucker Polizei ein Notruf einging. „Die Beamten wurden wegen eines Streits mit einem Messer in eine Wohnung in Pradl gerufen“, schildert Gert Hofmann, stv. Leiter des Landeskriminalamtes, die Ausgangssituation. Beim Eintreffen in der Wohnung stießen die Polizisten auf drei Personen. „Davon wiesen zwei, eine 22-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann, Verletzungen auf“, berichtet Hofmann. Dem Vernehmen nach soll die Innsbruckerin eine Schnittwunde am Oberschenkel erlitten haben. Den gleichaltrigen Bekannten hat es offenbar schlimmer erwischt. „Bei ihm wurde eine Kopfverletzung festgestellt“, so der stv. LKA-Chef weiter. Außerdem soll der 22-jährige Einheimische auch Schnittwunden im Armbereich erlitten haben. Möglicherweise handelt es sich dabei um Abwehrverletzungen.