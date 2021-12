Innsbrucker Doppelbudget beschlossen, Willis Grüne gingen doch mit

"Ich kann nicht gegen eine Budget stimmen, mit dem ich dann letztlich arbeiten muss", begründete Willi das Vorgehen nach der Sitzung. Dies sei "auch in der Außendarstellung schwer praktikabel". Das Budget sei aber auch durch die Abstimmungsanträge nicht so komplett verwässert worden, dass er damit überhaupt nicht politisch leben könne. Es sei auch vieles vom ursprünglichen Budgetvoranschlag noch enthalten. Zudem zeigte sich Willi zuversichtlich, in Zukunft so "politisch Druck aufbauen" zu können, dass einige Projekte doch noch umgesetzt würden. Die Menschen würden hinter ihm und seiner Politik stehen: "Die Bevölkerung will das"