Freundin mit Brecheisen malträtiert: Haftstrafe für 32-Jährigen

Die Massivität der zur Misshandlung verwendeten Eisenstange sorgte gestern im Prozess am Landesgericht für Entsetzen.

Innsbruck – Nachdem ein Tiroler im Oktober nach der Arbeit auch noch seine Wohnung verloren hatte, zog es ihn wieder zurück zu seiner Freundin nach Innsbruck. An einem Samstag kam es schon morgens zu ersten Streitigkeiten. Wie schon so oft wurde die Frau beschimpft und mit Vorwürfen eingedeckt.

Schläge mit der flachen Hand und der Faust folgten – dann wieder Entschuldigungen. Darauf kehrte Ruhe ein. Nach einem kurzen Einkauf trank man Bier miteinander. Am Balkon genehmigte sich der 32-Jährige weitere Flaschen. Was darauf folgte, schilderte die Frau gestern am Landesgericht. Dort wurde ihrem Ex-Freund wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung der Prozess gemacht.