Empl investiert 30 Millionen in seine Werke

Im deutschen Empl-Werk in Elster fließen aktuell 20 Mio. Euro in die Erweiterung.

Kaltenbach – Empl baut seine Produktion kräftig aus. Der Zillertaler Hersteller von Spezialaufbauten für Feuerwehren, Nutzfahrzeuge sowie für Behörden und Militärs investiert aktuell knapp über 30 Mio. Euro in seine beiden Werke in Österreich und Deutschland. 20 Millionen entfallen auf eine Erweiterung des deutschen Standorts in Elster (Sachsen-Anhalt) mit Verwaltungskomplex und Seminarbereich. Dort wird von 28.000 Quadratmetern auf rund 36.600 Quadratmeter verbaute Fläche erweitert.