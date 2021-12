Abtauchen in Unterwasserwelten

Seefeld – Miquel Barceló ist ein Superstar der internationalen Kunstwelt. 2009 vertrat der heute 64-Jährige Spanien bei der venezianischen Biennale, fünf Jahre nachdem der Louvre 300 seiner Dante-Zeichnungen gezeigt hatte. Aktuell präsentiert die Londoner Dependance der Salzburger Galerie Ropac Keramiken des Multitalents – und Rafael Jablonka in seiner kleinen Seefelder Kunsthalle eine Reihe von Gemälden und Zeichnungen unter dem Motto „Das Tier in dir“.

Der in seinem mallorquinischen Atelier malend gern in Unterwasserwelten abtaucht. Das Ergebnis sind sinnlich aufgeladene Bilder voller Geheimnisse und Uneindeutigkeiten, könnte doch der Thunfisch, der eine komplett in Blau getauchte Arbeit durchsurft, doch genauso eine Landschaft oder schlicht und einfach „nur“ pure Malerei sein. Wobei sich das Assoziative mit zunehmendem Sehabstand erschließt, während sich von der Nähe zeigt, dass Barceló auch malend letztlich ein Bildhauer ist. Indem er seine Leinwände nicht nur mit unterschiedlich harten Pinseln und Bürsten bearbeitet, sondern diese gern auch auffaltet, dreidimensional collagiert oder Zigarettenkippen in pastose Farbmassen drückt.