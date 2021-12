Beste Hilfe bei akuten Verletzungen und chronischen Beschwerden des Bewegungsapparates

Ein Unfall beim Skifahren, Rodeln oder Skitourengehen, ein Ausrutschen auf glattem Eis oder ein Sturz mit dem Fahrrad bei winterlichen Verhältnissen – Knieverletzungen, Handbrüche, Schulterblessuren und mehr sind schnell passiert. Die Unfallambulanz am Sanatorium Kettenbrücke ist für akute Verletzungen ebenso wie für die Behandlung chronischer Beschwerden am Bewegungsapparat bestens gerüstet. Sechs erfahrene Unfallchirurgen und ein eingespieltes Pflege-Team kümmern sich vor Ort um die Betroffenen. „Wir behandeln unsere Patienten so, wie wir das selbst gerne hätten“, beschreibt Unfallchirurg Dr. Jürgen Oberladstätter das Motto des Teams.