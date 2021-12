Haie treffen auf Graz 99ers: Die HCI-Fans feiern ihr Comeback

Innsbruck – Wenn heute (19.15 Uhr) im ersten HCI-Heimspiel nach dem Lockdown – unter Einhaltung der 2-G-Regel – wieder bis zu 2000 Fans die Drehkreuze der Tiwag-Arena passieren, dann steht keine Aufmunterung an der Tagesordnung. Das Wiedersehen kommt vielmehr einer Hommage gleich. Einer Verbeugung vor den jüngsten Leistungen der Innsbrucker Haie, die in der ICE Hockey League nach 26-tägiger Länderspiel- und Corona-Pause wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden haben. Auf erwartbare Startschwierigkeiten mit zwei Niederlagen (KAC, Salzburg) antworteten die Eishockey-Cracks zuletzt mit sieben Punkten aus drei Spielen (Znojmo, Laibach, Villach).