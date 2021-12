Medienbericht über Sicherheitslücke im Corona-Register: Daten offengelegt

Über die Lücke sei es Unbefugten möglich, allen Menschen in Österreich beliebige anzeigepflichtige Krankheiten im EMS einzutragen und im begrenzten Umfang abzufragen, ob jemand in Österreich diese Krankheit bereits hat, so epicenter.works in einer Aussendung. Ein Zugriff auf Daten „aller Bürgerinnen und Bürger durch Dritte" war laut Standard möglich, auch die Eintragung fingierter Laborergebnisse. „Die Impfpflicht hätte sich potenziell umgehen lassen."