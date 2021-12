Diskussion um Cannabis hemmt mögliche Therapieerfolge in der Medizin

Wien – Zur Entwicklung von auf Inhaltsstoffen von Cannabis basierenden Medikamenten gibt es in Österreich noch immer keine ausreichende Datenlage. Der Fortschritt einer Entwicklung von Arzneimitteln mit Cannabinoiden wird von einem „schwierigen gesellschaftspolitischen Diskurs" gehemmt, betonten Forschende der MedUni Wien am Freitag in einer Aussendung und im Fachblatt Science. Dabei könnten Cannabinoide bei Epilepsie oder in der Schmerztherapie als Haupttherapie funktionieren.