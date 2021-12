Gut zu wissen: Diese Regeln zu Corona und Feuerwerken gelten an Silvester

Plus

Zu Silvester und am Neujahrstag wird – wie an den Weihnachtsfeiertagen – der Lockdown für Personen ohne 2G-Nachweis ausgesetzt. Die Sperrstunde bleibt jedoch für alle bei 22 Uhr. Die Polizei erinnert zudem an die Regeln zum privaten Abfeuern von Böllern und Raketen. Die wichtigsten Regelungen im Überblick: