Mann wollte aus „Rockerclub“ aussteigen: Eingesperrt, geprügelt, erpresst

Wien – Ein 25-Jähriger wollte nicht länger bei einem Wiener "Rockerclub" dabei sein. Als er die anderen sechs Mitglieder über seine Ausstiegspläne informierte, wurde er stundenlang eingesperrt, geschlagen und erniedrigt. Am Ende pressten ihm die ehemaligen Kumpanen noch mehrere tausend Euro "Ausstiegsgebühr" ab. Der Mann wandte sich nach seinem Martyrium an die Polizei, die seit Oktober alle sechs Verdächtigen ausforschte. Vier sitzen in U-Haft, zwei wurden auf freiem Fuß angezeigt.