Jugendliche Vandalen im Pitztal unterwegs: Polizei bittet um Hinweise

Arzl im Pitztal – Die Polizei bittet nach einer Reihe von Vandalenakten um Hinweise aus der Bevölkerung – auch anonym. Zwischen 10. und 17. Dezember hielten sich in den Abenstunden laut Augenzeugen mehrere Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren im Bereich Osterstein in Arzl im Pitztal auf. Genau in diesen Zeitraum fielen auch die Vandalenakte: Eine Plexiglasscheibe wurde bei der Bushaltestelle beschädigt, zwei Straßenlaternen wurden herausgerissen bzw. beschädigt. Und durch das Zünden eines SIlvesterböllers wurde auch ein Vogelhäuschen in Mitleidenschaft gezogen.