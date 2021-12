Kein klares Mandat für Verhandlungen über Ächtung von "Killerrobotern"

Genf – Das Ringen um klare Schranken für autonome Waffensysteme – so genannte Killerroboter – geht nächstes Jahr weiter. Gegen den Widerstand von Russland und anderen Ländern gelang es am Freitag in Genf nicht, ein Mandat für Verhandlungen über einen Vertrag oder ein anderes rechtlich bindendes Instrument zu erteilen. Die Diskussionen führten die 125 Vertragsstaaten der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen (CCW). Sie können nur einstimmig entscheiden.