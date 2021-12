Brand auf Baustelle eines Einfamilienhauses in Hopfgarten

Hopfgarten – Auf einer Baustelle hat es am Freitagmittag in Hopfgarten gebrannt. Wahrscheinlich wurden die Flammen durch Flämmarbeiten ausgelöst, die am Vormittag bei dem im Bau befindlichen Einfamilienhaus durchgeführt wurden. Die Feuerwehr musste einen Großteil der Fassade für die Brandbekämpfung entfernen, bevor sie den Brand löschen konnte.