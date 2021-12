Haie erwachten deutlich zu spät: HCI unterlag mit 2:3 in Graz

Und eigentlich hatten die Haie beim Zuschauer-Comeback (1500 Fans waren in der Tiwag Arena) ein durchaus ordentliches Startdrittel gespielt, um doch mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine zu schlittern. Denn schon nach zwei Minuten hatte die Tiroler Defensive einen Sekundenschlaf eingelegt, den Zintis Zusevics zur schnellen steirischen Führung nutzte. In der Folge war der HCI gut in der Partie, hatte Chancen und traf den Pfosten. Nur mit dem Torerfolg wollte es nicht klappen. Allerdings hätten auch die Grazer durchaus öfter treffen können …