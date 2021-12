Sogar der Staatsanwalt bat um mildes Urteil für Oberländer Brandstifter (17)

Er gestand bereits, als er noch gar nicht im Fokus der Polizei war. Auch vor Gericht ließ der bislang unbescholtene 17-Jährige am Freitag keinen Zweifel daran, dass er die Straftaten zutiefst bereut. Dennoch wogen die Vorwürfe schwer – der Staatsanwalt warf dem Lehrling vor, im Oberland vier Brände gelegt zu haben. Zunächst zündete der damals noch 16-jährige Jugendliche ein Spielhaus in einem Garten an. Das war im Februar.

„Mir tut das alles leid. Ich werde so was nie wieder tun“, versprach der Angeklagte dem Schöffensenat. Selbst der Staatsanwalt appellierte, dem Jugendlichen noch eine Chance zu geben. Was Richterin und Schöffen auch taten: ein Jahr Haft bedingt lautete das milde Urteil (rechtskräftig). Allerdings muss der Lehrling auch die 42.000 Euro an die Versicherung zurückzahlen.