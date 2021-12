Bestattung ohne Pfarrer: Tiroler Trauerredner erzählen von ihrer Arbeit

Immer mehr Menschen wünschen keine kirchliche Bestattung. Wer dennoch eine Zeremonie begleitet haben möchte, kann sich an Trauerredner wenden. Über die Herausforderungen in ihrem Beruf und was man daraus lernen kann erzählen Susanne Parth-Blackman und Helmuth Werth von Trauer Redner Tirol.