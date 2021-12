Werthers ewig gültiges Leiden: Gelungene Premiere am Landestheater

Innsbruck – Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werther(s)“ war früher Pflichtlektüre für schwer pubertierende MittelschülerInnen (ist er das immer noch?). Die schräge Ausdrucksweise des Dichterfürsten von anno 1774 sorgte beim neuzeitlichen Jungvolk für Belustigung, sogleich aber wusste man aus eigener Teenager-Erfahrung: Unglücklich verliebt zu sein à la Werther, das ist ein scheußliches inneres Gewühl und Gefühl. Da kann Frau Vernunft noch so eindringlich raten: „Lass es gut sein, es hat keinen Sinn!“

Im französischen Original kommt „Werther“ nach dem Lockdown nun auf die Bühne des Tiroler Landestheaters, am Donnerstag war Premiere. All jenen, die Weihnachtseinkäufe erledigen sollten und aktuell über keine Zeit zum Weiterlesen verfügen, sei folgender Hinweis schon vorab mit auf den Weg gegeben: Schauen Sie sich das an!