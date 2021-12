Ordentlicher Technologieschub für den Nissan Qashqai

Wien – Schon in der Vorwoche stellte die TT den Qashqai mit dem 140 PS starken Benzinmotor vor, in dieser Woche ist die etwas stärkere Variante mit 158 PS an der Reihe. Auffällig ist das harmonische Zusammenspiel des 1,3-Liter-Vierzylinder-Turbobenzinmotors mit dem Sechsgang-Handschalter. Hätten wir früher für ein Kompakt-SUV einen Dieselmotor als wesentlichen Vorteil gesehen, vermissen wir den Ölbrenner hier nicht im Mindesten. Denn der Ottomotor ist antrittsstark, zeigt Ausdauer bei hohen Drehzahlen und beherrscht die Kunst der Laufkultur. Auch beim Verbrauch schlägt er nicht über die Stränge, wir bleiben unter sieben Litern Treibstoffkonsum je 100 Kilometer.