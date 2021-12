Zeugenaufruf nach Skiunfall in Ischgl, schwerer Sturz auf Piste im Zillertal

Ischl, Kaltenbach – Nach einem Skiunfall in Ischgl sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 60-Jähriger war am Freitag gegen 14 Uhr gestürzt und verletzte sich – an den Grund des Sturzes konnte er sich jedoch beim Eintreffen der Pistenrettung nicht mehr erinnern. Auch dessen Sohn hatte den Unfall auf der Piste 11 in der Silvretta Arena nicht beobachtet. Daher werden etwaige Zeugen ersucht, sich unter der Nummer 059133/7142 bei der Ischgler Polizei zu melden. Der verletzte 60-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Zammer Krankenhaus geflogen.