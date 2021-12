Gebackene und gebratene „Gaumenfreuden" vom Christkind

Kekse, Kiachl, Kletzenbrot – Weihnachten ist, wenn es nach mir geht, nun mal wirklich die wundervollste Zeit im Jahr. Allerdings unbestritten auch die kalorienreichste. Die Versuchungen lauern überall und der Bikini ist längst in die Untiefen des Kleiderschranks gerutscht. Weil die weihnachtlichen Versuchungen erst in einem Jahr wiederkommen, wollen wir ihnen auch gar nicht widerstehen. Allerdings können wir sie mit ein, zwei kleinen Kniffen etwas weniger sündhaft machen – aber nicht weniger gschmackig, versteht sich.

Ganz oben auf der „To-Eat-Liste" stehen diese Woche also zwei Klassiker, Husarenkrapferl und Vanillekipferl, in einer etwas gesünderen Variante. Der nächste Punkt erweckt garantiert Kindheitserinnerungen: Wir machen einen Ausflug ins Paradies alias Omas Küche und bringen Bratäpfel mit. Wer dann noch Platz hat, dem sei ein Blick in unsere Rezeptschublade empfohlen. Dort lassen wir nämlich ebenfalls eine alte Tradition wieder aufleben, das Zeltenbacken.

PS: Gerade weil Weihnachten und Silvester ohne Köstlichkeiten nicht ansatzweise das wären, was sie sind, machen unsere Gaumenfreuden in den nächsten drei Wochen keine Pause. Ganz im Gegenteil: Feiertagsbedingt flattern sie immer schon einen Tag früher in eure Postfächer – also mittwochs statt donnerstags.