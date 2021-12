Pkw-Lenker attackierten einander in Salzburg mit Fäusten

Salzburg – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Autofahrern ist es am Samstagnachmittag auf der Münchner Bundesstraße (B155) in Salzburg gekommen. Grund dafür sei ein Fahrmanöver im stockenden Verkehr gewesen, teilte die Polizei am frühen Samstagabend mit. Ein 26-jähriger Deutscher und ein 43-jähriger Österreicher hätten sich gegenseitig mit Faustschlägen attackiert, beide seien leicht verletzt worden.