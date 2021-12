Die unbelohnte Moral nährt im Haifischbecken die Zuversicht

Die Moralinjektion war den Innsbrucker Haien am Freitagabend in der ICE Hockey League garantiert. Schließlich feierten 1500 Fans nach beendetem Lockdown ihr Comeback in der Tiwag Arena. Dass es letztlich nur die halbe Dosis wurde, lag an der 2:3-Niederlage im ersten Saisonduell mit den Graz 99ers.