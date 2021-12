Dem Weißen Tod einen Schritt voraus sein: Fünf Experten zur Lawinengefahr

Wir leben in einem tollen Land. Vor der Haustür viele Berge, die alle möglichen sportlichen Spielarten und menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten erlauben. Kein Wunder, dass die Zahl jener, die in der Natur unterwegs sind, seit Jahren steigt. Bei einem Notfall wiederum erreichen innerhalb kurzer Zeit alpine Einsatzkräfte die Hilfesuchenden. Ende gut, alles gut? Nein. Denn das Wetter muss einen Hubschraubereinsatz zulassen. Und bei einem Lawinenabgang mit Verschütteten kommt es vor allem auf die Menschen vor Ort an, Stichwort Kameradenbergung.