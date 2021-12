Kindl sprintete auf der Heimbahn in Igls zu seinem neunten Weltcupsieg

Wolfgang Kindl war am Sonntag im Sprint die Nummer eins.

Igls – Wolfgang Kindl hat am Sonntag seinen neunten Sieg im Weltcup der Kunstbahn-Rodler gefeiert. Der Tiroler gewann in Igls den Sprint-Bewerb 0,4 Sekunden vor dem Vorarlberger Jonas Müller. David Gleirscher klassierte sich unmittelbar vor Nico Gleirscher an der neunten Stelle, Reinhard Egger wurde 13. Für Kindl war es der insgesamt vierte Sprint-Erfolg.