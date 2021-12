Ellmau – Eine 21-Jährige verletzte sich bei einem Skiunfall in Ellmau schwer. Am Samstag gegen 22 Uhr fuhr eine vierköpfige Gruppe nach der Einkehr in ein Bergrestaurant mit den Skiern ab. Dabei kam die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde die 21-Jährige von der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. (TT.com)