Mit entwaffnender Hingabe: Julia Gschnitzer wird 90

Innsbruck – Die Bitte um ein Geburtstagsinterview lehnt Julia Gschnitzer dankend ab. „Das Leben wurde gelebt und alles darüber gesagt – nichts für ungut“, sagt sie. Damit war zu rechnen. Um ihre Person macht Gschnitzer wenig Aufhebens. Sie würde sich bei zu großer Aufmerksamkeit „am liebsten verkriechen“. Das hat die Schauspielerin vor gut fünf Jahren im Vorfeld ihres 85. Geburtstags gesagt. So hält sie es bis heute. Am Dienstag wird Julia Gschnitzer 90 Jahre alt.

Ihr Debüt am Tiroler Landestheater jährt sich heuer zum 70. Mal. Von 1951 bis 1954 war die gebürtige Innsbruckerin hier im Ensemble. 1959 kehrte sie nach Engagements in der Schweiz als Gast zurück. Der Part als Frau von Andreas Hofer in Kranewitters „Andre Hofer“ ermöglichte ihr den Schritt nach Wien. Das Volkstheater wurde bei einem Gastspiel der Produktion auf sie aufmerksam. Gschnitzer wurde vom Fleck weg engagiert, entwickelte sich zur Charakterdarstellerin – und war gut drei Jahrzehnte lang eine der künstlerischen Stützen des Hauses. Einem breiten Publikum bekannt wurde sie durch Axel Cortis Film „Der Fall Jägerstätter“, der – noch so ein Jubiläum – heuer vor 50 Jahren erstmals ausgestrahlt wurde. Kurt Weinzirl spielte den Widerstandskämpfer Karl Jägerstätter, Gschnitzer dessen Frau Franziska. Ein Kapitel österreichische Fernsehgeschichte. Und „Ein echter Wiener geht nicht unter“ sowieso. Gschnitzer verkörperte in Ernst Hinterbergers „Mundl“-Serie die „Frau Vejvoda“.