Ein Leben in steter Bewegung: Tausendsassa Sigi Pilser wird 90

Innsbruck – „Ja, i bin viel g’rennt“, bilanziert Sigi Pilser trocken, während er in seiner Wohnung im obersten Stock eines Hochhauses in der Reichenauer Straße durch Aktenordner voller Erinnerungen blättert. Und das ist noch weit untertrieben. Schließlich hat der Innsbrucker Tausendsassa, der am 27. Dezember seinen 90. Geburtstag feiert, in vielen Bereichen bleibende Spuren hinterlassen.