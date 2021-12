TT-Leitartikel zum Corona-Management: Stets zu spät oder Knall auf Fall

Aus welcher Not heraus die Bundesregierung über Weihnachten die Corona-Regeln für Ungeimpfte lockert, ist nachvollziehbar. Diese Art von „Weihnachtsamnestie“ soll dazu führen, dass die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung in Österreich nicht endgültig außer Kontrolle gerät. Das politische Zugeständnis an Maßnahmenkritiker und Impfgegner hat deshalb etwas mit Pragmatismus zu tun. Angesichts vieler Grenzüberschreitungen und Bedrohungen von medizinischem Personal bei den Demonstrationen wird die Toleranzschwelle dafür allerdings bis aufs Äußerste strapaziert.