Tiroler Reitshammer schafft als Elfter den Einzug ins Kurzbahn-WM-Semifinale

Abu Dhabi - Der Kärntner Heiko Gigler und der Tiroler Bernhard Reitshammer sind am Montag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Abu Dhabi jeweils als Elfter in ein Semifinale aufgestiegen. Gigler blieb über 100 m Kraul in 47,07 um 0,07 Sek. über seinem zwei Wochen alten österreichischen Rekord, Reitshammer genügten über 50 m Brust 26,54 Sek. zur Qualifikation für die Top 16. Der Niederösterreicher Christopher Rothbauer wurde disqualifiziert.