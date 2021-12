Demos, Lachen, Wintersaison: „Tirol Live“ heute wieder ab 18 Uhr auf TT.com

Die Innsbrucker Politikwissenschafterin Lore Hayek wird erklären, was der massive Vertrauensverlust in die österreichische Bundesregierung und die Politik im Allgemeinen für das zukünftige Wahlverhalten der BürgerInnen heißt.

Der Tiroler Kabarettist Markus Koschuh wagt einen humorvollen Rückblick auf die Politik auf Landes- und Bundesebene. Er tritt im Treibhaus in Innsbruck auf und erzählt, was die Covid-Auflagen für seinen arg gebeutelten Berufsstand bedeuten.

Einen Ausblick auf die Wintersaison gibt Tourismusexperte Hubert Siller vom MCI in Innsbruck. Er zeichnet ein Bild davon, was der massive Mitarbeiterwandel für das Angebot in Gastronomie und Hotellerie bedeutet. Außerdem erklärt er, was es heißt, wenn Skischulkurse ausfallen.